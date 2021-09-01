Сколько белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса, рассказали в Минздраве

Первую дозу вакцины против получили 17,6% жителей Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первую дозу вакцины против получили 17,6% жителей Беларуси. Такую статистику обнародовала начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан.

– На сегодня продолжается вакцинация против COVID-19. Мы имеем привитыми первой дозой вакцины около 1 млн 640 тыс. человек, что составляет 17,6%. Второй дозой вакцинировано около 1 млн 360 тыс. человек, что составляет 14,6%. То есть вакцинация против COVID-19, в принципе, идет достаточно активно, – уточнила она, ее слова приводит БЕЛТА.

В Минздраве считают, что нужно обеспечить максимальный процент вакцинированных сотрудников учреждений образования. Этот совет содержится во временных рекомендациях по организации образовательного процесса в условиях пандемии, которые подготовили Минздрав и Республиканский центр по оздоровлению и санаторно-курортному лечению.

– Вакцинация – это та мера, которая позволит предотвратить развитие тяжелых случаев, в том числе в некоторой степени уменьшит возможность инфицирования педагогов от детей и наоборот. Вакцинированные люди (есть некоторые исследования на эту тему), если они и заболели, то выделяют вирус не так активно, как это происходит у людей, которые не вакцинированы. Есть вероятность того, что максимальное количество вакцинированных в организованном коллективе поможет предотвратить развитие вспышки в этом коллективе, – сказала Карабан.

Кроме того, она сообщила, что в Беларуси ожидают поступления вакцины «Спутник Лайт», которой планируют прививать студентов.

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