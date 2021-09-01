Адвокат рассказала, что Виктор Бабарико не может записаться в библиотеку в колонии Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Адвокат Наталья Мацкевич рассказала, что ее подзащитный экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико не может записаться в библиотеку в исправительной колонии -1 в Новополоцке.

- С днем знаний! В ИК – 1 Новополоцка, где находится Виктор Бабарико, есть библиотека и право в нее записаться. Но все дело в том, что рабочий день Виктора Дмитриевича и библиотеки протекают полностью синхронно, - написала у себя в Twitter адвокат.

Напомним, что Виктор Бабарико работает в колонии истопником.

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