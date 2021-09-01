Белорусам советуют использовать три банковские карточки. И вот зачем

Уменьшить вероятность хищения денег с банковской карты можно, если использовать их три. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Уменьшить вероятность хищения денег с банковской карты можно, если использовать их три. Об этом рассказал старший следователь по особо важным делам Следственного комитета Иван Судникович.

– Все используют в основном одну банковскую карточку для всего. Рекомендация – три банковские карточки. Первая банковская карточка должна быть как расчетная. Вы ее используете при оплате в магазинах, на заправке и так далее. Вторая карточка – виртуальная, которую вы используете при оплате в интернет-магазинах, переводя на нее определенную сумму. Вы можете ее закрыть, открыть, перевыпустить. И третья карточка – накопительная, где вы храните свои сбережения. И вы ее получили в банке, закрыли в свой сейф и никогда не используйте ни при платежах в интернете, ни в магазине. Это табу, – объяснил Судникович, его цитирует БЕЛТА.

По его словам, все это позволит значительно уменьшить риск хищения с карты денег.

Эксперт добавил, что чаще всего белорусы используют одну карту для всех платежей.

– Зачастую все эти три карты стекаются в одну. Там и накапливают деньги, и используют для того, чтобы в интернет-магазине и обычном магазине заплатить. Соответственно, в этих тонких местах граждан поджидает преступник и похищает у них все накопленные средства. Это самое опасное. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте цифровую гигиену, помните о правилах цифровой грамотности, – посоветовал старший следователь.

Также он напомнил, что никогда никому (ни банку, ни милиции, ни следователю) нельзя сообщать в телефонной переписке свои финансовые реквизиты. Еще одно правило: банки, правоохранительные органы никогда не общаются с гражданами по Viber, WhatsApp, Telegram. Если такой звонок поступил – это стопроцентно мошенник. Кроме того, не нужно переводить деньги, если такая просьба поступила в Интернете даже от знакомых. Сначала следует у них при личной встрече уточнить, действительно ли это они просят помощи.

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