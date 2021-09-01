Александр Лукашенко призвал учеников и учителей приходить в школу, как в храм. Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 1 сентября, принял участие в торжественных мероприятиях в средней школе №35 Бобруйска, посвященных Дню знаний и открытию этого учреждения образования. Он призвал учеников и учителей приходить в школу, как в храм, пишет БЕЛТА.

- Приходите в школу, как в храм, и пройдите достойно этот путь, так как это ваш фундамент на всю жизнь. Если вы будете нормально учиться, то получите знания, - значит, будете в этой жизни конкурентны, сможете получить нормальное рабочее место и нормальную зарплату. Если же вы просто пройдете налегке по школе, то в будущем ни на власть, ни на родителей не обижайтесь. Вы учиться сюда пришли. Особенно это выпускников касается, - сказал Лукашенко.

Он признался, что 1 сентября для него – это особенный день и он всегда приходит на торжественную линейку с большим волнением.

- Я помню себя и учеником, и учителем. Знаю, что чувствуют в эти минуты родители. У каждого из вас и у меня как президента страны начинается очередной период в жизни со своими задачами, планами и ожиданиями. Вся Беларусь сейчас настраивается на новый рабочий ритм. Потому что дети – это главное, - подчеркнул президент.

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