С 1 сентября в Беларуси начинают выдавать биометрические документы. Фото: БЕЛТА

Биометрические документы в Беларуси начинают выдавать с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Там рассказали также, что всего в республике появятся восемь новых видов таких документов, в их числе – идентификационная карта гражданина (ID-карта) и биометрический паспорт.

Как рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, ID-карты предназначены для удостоверения личности владельца только на территории Беларуси. В то время как биометрические паспорта понадобятся только для выезда за границу. Если человек не собирается никуда ехать, то получать такой документ необязательно. Изготовить биометрический паспорт можно будет только, если у заявителя есть ID-карта.

Кроме того, расширится функционал удостоверяющих личность документов. Благодаря имеющейся в ID-карте личной электронной цифровой подписи можно совершать действия через портал Национального центра электронных услуг.

Выдача ID-карты будет стоить 1,5 базовой величины (сейчас базовая величина составляет Br29), биометрического паспорта – две базовые. Для пенсионеров, а также инвалидов I и II групп – 1 и 1,5 базовой величины соответственно.

Получить биометрические документы можно, обратившись в подразделение по гражданству и миграции по месту регистрации при первичном получении, а при их обмене – в любое подразделение по гражданству и миграции.

При этом менять действующие в настоящее время паспорта на новые биометрические документы необязательно. Также в республике продолжат выдавать паспорта «старого образца» на прежних условиях, параллельно с «новыми». Белорусы смогут сами выбирать, какой вид документа они хотят получить. Выехать за границу можно по-прежнему со старым паспортом.

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