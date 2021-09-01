В Беларуси телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем» признали экстремистским Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Беларуси телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем» признали экстремистским. Информация об этом была размещена в телеграм-канале ГУБОП.

- Судом Центрального района Минска по материалам ГУБОПиК, телегра-канал «Чай з малинавым варэннем» был признан экстремистским. Мы обращаем внимание на то, что хранение материалов, а равно – подписка на телеграм-каналы и чаты, которые были признаны экстремистскими, влечет за собой административную ответственность, - написано в сообщении.

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