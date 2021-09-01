Как будут делать прививки от гриппа во время вакцинации от коронавируса, объяснили в Минздраве

В случае необходимости проведения пациенту вакцинации против гриппа и коронавируса, Минздрав Беларуси советует в первую очередь делать прививку от COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В случае необходимости проведения пациенту вакцинации против гриппа и коронавируса, Минздрав Беларуси советует в первую очередь делать прививку от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Там 1 сентября прошло совещание с участием министра здравоохранения Дмитрия Пиневича и членов экспертного совета по иммунизации. Участники встречи обсудили тактику проведения вакцинации от гриппа в этом году. Она традиционно начинается осенью, в этом году накладывается на прививочную кампанию против COVID-19.

«С учетом позиции Всемирной организации здравоохранения, зарубежных и отечественных экспертов по итогам совещания принято решение о следующей тактике вакцинации: в случае необходимости проведения пациенту вакцинации против гриппа и COVID-19, рекомендуется – первоочередное проведение вакцинации против COVID-19. Вакцинацию против гриппа проводить не ранее, чем через 14 дней после завершения полного курса вакцинации против COVID-19», – говорится в сообщении Минздрава.

В министерстве добавили, что по желанию пациента (в случае отсутствия противопоказаний) возможно совместное применение вакцины от COVID-19 и вакцины от гриппа – за исключением живых вакцин. Свое желание пациент должен оформить письменно, подписывая информированное согласие.

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