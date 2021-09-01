Лукашенко высказался о функции военруков в школах
Фото: Дарья ПУТЕЙКО
Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 сентября, в среду, открыл школу №35 в Бобруйске и выступил на торжественной линейке. Он заявил, отвечая на вопросы журналистов, что сегодня патриотическое воспитание в школах необходимо. Его слова приводит БЕЛТА.
- Патриотическое воспитание в школах сегодня нужно. Мы это знаем, что нужно, и мы будем это делать. Мы видели, что именно в этом плане недорабатываем. Оказалось не всем понятно, - сказал Лукашенко.
Он также высказался о функции военруков в школах.
- Главное – безопасность в школе. Родители не должны переживать. Он (военрук – Ред.) должен помочь директору в том, чтобы обеспечить в школе безопасность и воспитывать детей в духе этой безопасности. Это является главным для военных, которых мы направляем в школу, - подчеркнул Лукашенко.
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