Лукашенко высказался о функции военруков в школах Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 сентября, в среду, открыл школу №35 в Бобруйске и выступил на торжественной линейке. Он заявил, отвечая на вопросы журналистов, что сегодня патриотическое воспитание в школах необходимо. Его слова приводит БЕЛТА.

- Патриотическое воспитание в школах сегодня нужно. Мы это знаем, что нужно, и мы будем это делать. Мы видели, что именно в этом плане недорабатываем. Оказалось не всем понятно, - сказал Лукашенко.

Он также высказался о функции военруков в школах.

- Главное – безопасность в школе. Родители не должны переживать. Он (военрук – Ред.) должен помочь директору в том, чтобы обеспечить в школе безопасность и воспитывать детей в духе этой безопасности. Это является главным для военных, которых мы направляем в школу, - подчеркнул Лукашенко.

Подписывайтесь на наш Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«1 сентября – особая дата в календаре»: Лукашенко поздравил учащихся, педагогов и родителей с началом учебного года.

Президент добавил, что 1 сентября больше всего волнуются первоклассники и первокурсники, которым только предстоит отправиться в путешествие в страну знаний. (подробности)

Стало известно, в каких белорусских школах с 1 сентября будут военруки, а в каких - нет.

Военно-патриотическое воспитание будут проводить в школах, где учатся 50 и более детей. (подробности)

В Министерстве образования рассказали, чему будут учить в школах военруки.

С 1 сентября в школах вводится должность руководителя по военно-патриотическому воспитанию. (подробности)

В комитете по образованию рассказали, кто может стать руководителем по военно-патриотическому воспитанию.

В ведомстве добавили, что большинство минских школ уже подобрали такие кадры. (подробности)