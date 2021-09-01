Дождливо и туманно: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 2 сентября

Дожди и туман ожидают белорусов в четверг, 2 сентября. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Дожди и туман ожидают белорусов в четверг, 2 сентября. Об этом сообщили в Белгидромете.

Погоду в Беларуси в этот день будет формировать прохладная неустойчивая воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, днем вероятны грозы.

Ночью и утром в некоторых районах сгустится слабый туман. Ветер будет северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, местами 15-18 м/с.

Столбики термометров ночью покажут от +5°С до +11°С, днем будет чуть теплее: +11°С… +17°С.

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