«Озаботились, что мы чуть ли не Прибалтику отрежем»: Лукашенко высказался о предстоящий военных учениях «Запад-2021»

Российско-белорусские учения «Запад-2021»: отработают «дистабилизацию ситуации», а из России приедут 2,5 тысячи военных с техникой. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 1 сентября, принял участие в торжественных мероприятиях в средней школе №35 Бобруйска, посвященных Дню знаний и открытию этого учреждения образования. После торжественной линейки он пообщался с журналистами государственных СМИ и ответил на их вопросы. В частности, Лккашенко высказался о предстоящий масштабных учениях “Запад-2021”, финальная фаза которых начинается через неделю. Он заявил, что эти учения проводятся исключительно для тренировки и слаживания собственных вооруженных сил.

- Я пережил много таких учений. Поэтому знаю изнутри все это. Мы проводим учения для того, чтобы обучать, тренировать свои Вооруженные Силы на случай, если не дай бог. А тревожных моментов достаточно, - подчеркнул Лукашенко. Он напомнил, что в прошлом году пришлось фактически половину армии приводить в боевую готовность и выводить на западные рубежи.

- Значит, оснований более чем достаточно, - заметил глава государства.

По его словам, на территории двух стран от Калининграда до Владивостока будет задействовано большое количество войск.

- На всех полигонах. Мы с Путиным договорились, что я беру под контроль основную часть учений. Она будет у нас в Беларуси. У них на нескольких полигонах - до десятка полигонов будет задействовано. Он побудет на своем полигоне, я на своем. И мы посмотрим, насколько готовы и слажены наши вооруженные силы - России и Беларуси. У нас единая система ПВО, единая оборонная политика. Есть армия - ее надо обучать и тренировать. Вот для этого мы и проводим, - сказал Лукашенко.- Мы ни на кого не собираемся наступать. Нам это не нужно. И то, что они зашевелились… Ну, наверное, они очень озабочены, что мы тут, знаете, чуть ли не Прибалтику отрежем: по Сувалкскому коридору пройдем на Калининград и отрежем Прибалтику. Да никому эта Прибалтика не нужна. Нам дай бог свою Беларусь заселить, я уже про Россию не говорю. Поэтому нам чужое не надо. Но мы учимся защищать свое. Мы проведем слаживание наших вооруженных сил, определимся, где у нас слабые места и дооснастим их. Хотя сейчас более-менее нормально, - добавил глава государства.

Кроме того, Александр Лукашенко напомнил: наблюдать за учениями приглашают и иностранных граждан.

- Пожалуйста, пусть смотрят.

Напомним, С 10 по 16 сентября в Беларуси пройдут масштабные российско-белорусские учения «Запад-2021». Подготовка к ним уже началась: в Беларусь из России прибывают эшелоны с военной техникой и солдатами. Российских военных у нас встречают «хлебом-солью».

В Беларуси для учений задействуют полигоны «Обуз-Лесновский», «Домановский», «Ружанский» и «Брестский». Напомним, на предыдущих учениях «Запад-2017» в Беларуси использовали также Лепельский, Борисовский, Осиповичский полигоны, а еще районы Лосвидо, Дретуни и Глубокого - это в Витебской области. В России учения пройдут на девяти полигонах.

На территории Беларуси будет задействовано около 12 800 человек, в том числе около 2500 российских и до 50 казахстанских военных из состава КСОР ОДКБ (поучаствовать казахских военных пригласил накануне министр обороны Беларуси Виктор Хренин). Отмечается, что под действие Венского документа 2011 года подпадает порядка 6300 человек (от Беларуси –3,7 тысяч, от России – около 2,5 тысяч). Также будет задействовано 350 единиц бронетанковой техники: 140 танков, 110 пушек и ракетных систем, более 30 самолетов и вертолетов.

На территории России от Беларуси будет 400 военнослужащих и 30 единиц боевой техники.

Отмечается, что «Запад-2021» носит сугубо оборонительный характер, и его проведение не несет никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности.

БУДЬ В КУРСЕ

Напомним, предыдущие учения «Запад» прошли в России и Беларуси в 2017 году. Тогда учения сопровождали скандалы. Во-первых, у многих политиков, включая европейских, появились опасения, что после учений в Беларуси могут остаться российские войска. Да и в целом учения не нравились в Европе. Во-вторых, многих удивил замысел учений. На западе Беларуси появилась вымышленная страна Вейшнория – прозападная. Которая вместе со своими партнерами хочет «раскачать лодку»: дестабилизировать обстановку на территории нашей республики и добиться ухудшения отношений между Минском и Москвой.

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