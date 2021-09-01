«Это фиаско, которое превратилось в позорное бегство»: Лукашенко высказался о ситуации в Афганистане. Фото: БелТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 1 сентября, принял участие в торжественных мероприятиях в средней школе №35 Бобруйска, посвященных Дню знаний и открытию этого учреждения образования. После торжественной линейки он пообщался с журналистами государственных СМИ и ответил на их вопросы. В частности, Лукашенко высказался о предстоящих масштабных учениях «Запад-2021», финальная фаза которых начинается через неделю.

Также Лукашенко высказался о ситуации в Афганистане:

- Это фиаско, которое превратилось в позорное бегство, - заявил Александр Лукашенко. - Еще не было и не будет той силы, которая бы победила Афганистан, поставила на колени. Никогда этого в истории не было. Этот хаос, который показывают в аэропорту Кабула, - это конечно, грустно. Но не надо возводить это в абсолют и думать, что американцы такие безмозглые. Больше двух триллионов они угрохали на эту войну. 85 миллиардов долларов (мне вчера Рахмон назвал эту цифру) американцы вложили в создание там оружия, переброску оружия и все это там оставили, - рассказал Александр Лукашенко. - Поэтому Кабул Кабулом, суеты было действительно много. Но нам ни в коем случае нельзя на это отвлекаться. Американцы не глупые люди, и они могут сыграть вдолгую. Самое современное вооружение - зачем оставили?

Также Лукашенко убежден, что США хотят использовать ситуацию в Афганистане для подогревания ситуации в России через Центральную Азию и Китай:

- Китай главный враг для Америки. Надо давить с Афганистана: место удобное.

Белорусскую же политику по отношению к Афганистану Лукашенко считает мудрой.

- Мы «Талибан» не запрещали, не лезли в это. Старались сотрудничать с правительством, которое тогда было. Мы ни на кого не накатывали. Мы проводили взвешенную политику.

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