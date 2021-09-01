«Никакой речи о потере суверенитета нет»: Лукашенко рассказал о союзных программах и «дорожных картах» с Россией. Фото: БелТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 1 сентября, принял участие в торжественных мероприятиях в средней школе №35 Бобруйска, посвященных Дню знаний и открытию этого учреждения образования. После торжественной линейки он пообщался с журналистами государственных СМИ и ответил на их вопросы. В частности, Лукашенко высказался о предстоящих масштабных учениях «Запад-2021», финальная фаза которых начинается через неделю. Также Лукашенко высказался о ситуации в Афганистане. А еще рассказал о подписании так называемых «дорожных карт» с Россией. Подписать их на президентском уровне планируется на Высшем госсовете. Его заседание хотят провести в октябре - ноябре.

- Если мы договоримся окончательно с Президентом России 9-го (на 9 сентября намечены переговоры Лукашенко и Путина), то 10-11-го правительства соберутся, рассмотрят, примут эти программы. А потом мы их утвердим на Высшем госсовете, - рассказал Александр Лукашенко.

- Никакой речи о потере суверенитета нет. Мы видим недостатки в Советском Союзе, в Евросоюзе. То есть выстраивая наши отношения в союзе, мы можем этого избежать. Сегодня мы настолько образованны и умны, что, не теряя суверенитета ни России, ни Беларуси, можем выстроить такие отношения, которых нет ни в федеративных, ни в унитарных государствах.

Александр Лукашенко пояснил свою мысль на примере одной из союзных программ - о военно-техническом сотрудничестве.

- Два суверенных государства, но мы же выстроили свои отношения. У нас, считай, единая армия, основу которой на западном направлении составляет белорусская. Не дай бог война - белорусская армия вступает в эту драку первой, и сразу же подключается вся западная часть Вооруженных Сил России, и мы вместе выстраиваем оборону и сопротивление своему противнику. Выстроили же как суверенные государства. Поэтому нет необходимости сегодня разрушать суверенитет и независимость государств.

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