В Беларуси впервые рассмотрено дело об интернет-пиратстве. Фото: Pixabay

Суд Центрального района Минска рассмотрел дело в отношении компании «Киномакс», которая занималась на территории страны интернет-пиратством. Об этом пишет «Минск-новости» со ссылкой на слова участников процесса.

– Известно, что ООО «Киномакс» предоставляло абонентам МТС-Беларусь услугу по доступу к онлайн-сервису Kinomax с множеством телеканалов, а также к фильмам и сериалам онлайн-сервиса «Амедиатека». При этом прав на использование ряда телеканалов у компании не было. Одна из компаний-правообладателей зафиксировала факт несанкционированного использования телеканала, записав фрагмент телепередачи на видео, и обратилась с претензиями в суд, – сообщает агентство.

Известно, что директор компании-правонарушителя незадолго до начала судебного заседания начал запустил процесс ликвидации компании, зарегистрировав предварительно другую – ООО «КиноХата».

Суд назначил компании штраф в размере 120 базовых величин (3 480 рублей) по ч. 2 ст. 10.15 КоАП Республики Беларусь – нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности.

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