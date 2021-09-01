Лукашенко: «Россия поставит Беларуси десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО, возможно и С-400». Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

принял участие в торжественных мероприятиях в средней школе №35 Бобруйска, посвященных Дню знаний и открытию этого учреждения образования. После торжественной линейки он пообщался с журналистами государственных СМИ и ответил на их вопросы. В частности, Лукашенко высказался о предстоящих масштабных учениях «Запад-2021», финальная фаза которых начинается через неделю. Также Лукашенко высказался о ситуации в Афганистане, рассказал о подписании так называемых «дорожных карт» с Россией. Также президент высказался о поставках российского вооружения в Беларусь:

- В ближайшее время (я подписал позавчера распоряжение) из Российской Федерации поставят нам (не буду говорить, какие деньги и что) десятки самолетов, десятки вертолетов, самого важного вооружения ПВО. Может быть, даже C-400. Нам они очень нужны, я уже об этом говорил. Словом, самое современное оборудование. Мы дооснастимся. Если мы увидим на учениях «Запад-2021», что нам нужно что-то еще, значит, мы купим у Российской Федерации и поставим на вооружение, - добавил Александр Лукашенко.

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