Лукашенко рассказал, почему не отмечает день рождения

День рождения – не какая-то запретная тема, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с журналистами после открытия средней школы №35 в Бобруйске. Его слова приводит БелТА.

Лукашенко рассказал, что с молодости считал, что день рождения – «это еще один шаг к Господу Богу».

Он подчеркнул, что спокойно относится к этому вопросу и не видит смысла особо отмечать очередную дату.

– Ты на год стал старше. Это во-первых. Во-вторых, я не люблю лести, не люблю всякого: ай, давайте будем праздновать! Некоторые в шутку говорят - выходной день еще объявим. Глупость несусветная. И я всегда старался подальше от этого держаться, – добавил президент.

Президент не запрещает его поздравлять и считает это нормальным, если человек позвонил и как бы между прочим сказал: "Поздравляем с днем рождения". Но в целом белорусский лидер не считает праздник каким-то особенным, тем более в масштабах страны.

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