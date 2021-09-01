В городе можно услышать сирену. В МЧС просят отнестись с пониманием

МЧС проводит проверку систем оповещения. Фото: БелТА

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси запустило с 1 сентября акцию под названием «Единый день безопасности», об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В рамках акции проводится техническая проверка систем оповещения – жители Минска и других городов могут услышать сирену.

– Просим отнестись с пониманием к необходимости подобных проверок, – говорится в сообщении МЧС.

Как сообщили в ведомстве, в рамках «Единого дня безопасности» 1 сентября будет проведена проверка оповещения населения путем размещения в эфире FM-радиостанций речевых сообщений, перехвата ТВ-вещания с использованием бегущей строки, а также рассылки SMS-сообщений.

МЧС регулярно проводит подобные акции, в рамках которых проверяет системы оповещения граждан. Некоторые белорусы получили 1 сентября СМС с уведомлением: «Проводится проверка системы оповещения. Никаких действий не требуется».

Акция продлится с 1 по 10 сентября. В эти дни усилия МЧС будут направлены на формирование в обществе культуры безопасности жизнедеятельности, проведение образовательно-воспитательной работы и пропаганду безопасных условий проживания населения.

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В ведомстве добавили, что проводятся восстановительные работы (подробности).