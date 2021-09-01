Число киберпреступлений в Беларуси за три года выросло в 10 раз. Фото: Pixabay

Количество киберпреступлений в Беларуси увеличилось в 10 раз за последние три года, заявил старший следователь по особо важным делам Следственного комитета Иван Судникович, его слова приводит БелТА.

В ходе пресс-конференции, посвященной кибербезопасности, Судникович отметил, что первые преступные действия подобного рода были зафиксированы в 2000 годах. Затем их число стало увеличиваться лавинообразными темпами с 2006 года.

– Нами была проделана колоссальная работа. Были созданы специальные подразделения милиции, которые занимались раскрытием и расследованием этих преступлений. Но та ситуация немного отличалась от текущей – в основном организованные международные преступные группы находились в Беларуси, России, Украине и атаковали страны Европы, Америку, – рассказал Судникович.

С 2017-18 годов ситуация изменилась – приходится отражать кибер-атаки из зарубежных стран. По словам старшего следователя, такие атаки происходят, в основном, со стороны Украины и России.

– С 2018 по 2020 год произошел рост киберпреступности в 10 раз. Если определенную формулу применить, то в 2025 году, если мы не примем никаких мер, мы будем иметь около 100 тыс. киберпреступлений. То есть бороться с этим будет очень сложно и проблематично, – отметил Судникович.

Судникович подчеркнул, что в целях предотвращения киберпреступлений используются различные меры и способы – как в банковской сфере, так и правоохранительной. Речь идет, в первую очередь, о систематизации сведений по уголовным делам – счета потерпевших, выводные счета дропов, счета злоумышленников, телефоны, по которым связываются, IP-адреса и прочее.

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