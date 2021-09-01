Лукашенко подарил детям бобруйской школы 3D-принтер. В ответ получил соломенного бобра

Лукашенко подарил детям бобруйской школы 3D-принтер. Фото: "Пул Первого".

Президент Беларуси Александр Лукашенко в среду, 1 сентября, принял участие в торжественных мероприятиях в средней школе №35 Бобруйска, посвященных Дню знаний и открытию этого учреждения образования. После торжественной линейки он пообщался с журналистами государственных СМИ и ответил на их вопросы. В частности, Лукашенко высказался о предстоящих масштабных учениях «Запад-2021», финальная фаза которых начинается через неделю. Также Лукашенко высказался о ситуации в Афганистане, рассказал о подписании так называемых «дорожных карт» с Россией. Также президент высказался о поставках российского вооружения в Беларусь.

Телеграмм-канал «Пул Первого», близкий к президентской пресс-службе, сообщил, что Александр Лукашенко подарил ученикам школы интерактивную доску (это такой большой телевизор с возможностью сенсорного управления) и 3D-принтер.

В ответ школьники подарили президенту Лукашенко соломенного бобра.

В ответ школьники подарили президенту Лукашенко соломенного бобра. Фото: БелТА.

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