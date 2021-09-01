Гендиректора hoster.by Сергея Повалишева выпустили из СИЗО. Фото: Facebook Сергея Повалишева

Генеральный директор крупнейшей в Беларуси хостинговой компании hoster.by Сергей Повалишев освобожден из СИЗО, об этом сообщили в пресс-службе компании.

Как рассказала адвокат Повалишева, ему изменена мера пресечения, он до сих пор находится под следствием.

– Мы не располагаем другими подробностями в связи с тем, что участники уголовного процесса находятся под подпиской о неразглашении, — сообщили в пресс-службе hoster.by.

Напомним, Сергея Повалишева задержали 18 мая в рамках уголовного дела, возбужденного против портала TUT.by. Сначала он находился в СИЗО КГБ, позже был переведен в СИЗО на Володарского в Минске. Повалишев был признан политзаключенным.

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