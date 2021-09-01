Предлагал 5000$ за проигрыш команды: силовики предотвратили договорной матч «Нафтан» – «Локомотив»

44-летний белорус предложил одному из футболистов 5 тысяч долларов за проигрыш в этом матче. Фото: МВД Беларуси.

- УСК по городу Минску совместно с ГУБОПиК МВД выявлен факт попытки оказать влияние на результаты матча чемпионата Республики Беларусь по футболу «Нафтан» – «Локомотив», назначенного на 29 августа текущего года, сообщает Следственный комитет Беларуси.- В отношении 44-летнего уроженца Могилевской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 14 и части 1 статьи 253 – «Покушение на подкуп участника спортивного соревнования) УК РБ. По информации следствия, мужчина, стремясь обеспечить гарантированный выигрыш по ставкам на матч между вышеуказанными командами, предложил спортсмену одной из них 5 тысяч долларов за поражение представляемой им команды. Благодаря слаженным действиям правоохранителей противоправные действия пресечены.

Сообщается что сейчас продолжается проведение следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершения преступления, а также иных эпизодов преступной деятельности подозреваемого, поскольку ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

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