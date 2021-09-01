Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 сентября 2021 года: +1699 новых случаев и 11 смертей

Статистика по коронавирусу в Беларуси на 1 сентября 2021 года Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Telegram-канал Минздрава опубликовал свежую статистику по коронавирусу в Беларуси на 1 сентября. За сутки было выявлено 1699 пациентов с положительным тестом на COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 483 231 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1598 пациентов.

Всего в Беларуси по состоянию на 31 августа коронавирусной инфекцией переболели уже 475 898 пациентов.

– Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 11 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 3 791 пациентов, – рассказали в Минздраве.

В ведомстве отметили, что активно продолжается проведение тестов на выявление коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии их было проведено 7 миллионов 817 тысяч 642 теста. За минувшие сутки выполнили 20 642 теста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 1,62 млн белорусов. Больше всего привившихся – в Минске

Полный курс вакцинации прошли более 44 тыс. сотрудников организаций и ведомств (подробности).

Как будут делать прививки от гриппа во время вакцинации от коронавируса, объяснили в Минздраве

В министерстве заявили, что вакцинацию от двух вирусов могут проводить одновременно, если захочет пациент (подробности).

В Минздраве рассказали, в каком случае школы смогут перейти на дистанционное обучение

Об этом было написано во временных рекомендациях Минздрава (подробности).