Александру Лукашенко подарили картину, на которой он изображен с автоматом в сопровождении сына Николая

Во время посещения новой школы в Бобруйске Александр Лукашенко рассказал о подаренной ему картине. Фото: president.gov.by.

Александр Лукашенко во время посещения новой школы №35 в Бобруйске рассказал, какие подарки на день рождения являются для него самыми ценными. Как пишет официальный портал Президента Республики Беларусь, наиболее ценными Александр Лукашенко считает подарки, которые сделаны собственными руками. Он рассказал об одном из таких подарков, полученном на день рождения, который президент отметил 30 августа. Этот подарок – картина, на которой Александр Лукашенко изображен с автоматом, в сопровождении сына Николая.

"Где я бегал с Колей с автоматом. Это такой был важный в моей жизни момент. Она довольно точно схватила его. Я, конечно, не специалист в искусстве, но мне понравилась эта картина", - приводит официальный сайт слова Александра Лукашенко.

Автор картины – дочь одного из сотрудников службы безопасности.

Еще один подарок, который отметил Лукашенко он получил от группы журналистов. Это набор маек с цитатами из его выступлений.

"Раздевайтесь и начинайте работать!" - все мои эти жесткие, резкие цитаты", - рассказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси рассказал также, что он делает с полученными на день рождения букетами цветов, сладостями и тортами: такие подарки он раздает людям.

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