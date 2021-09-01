Помните супругов, которые на поиски закладок с наркотиками взяли с собой маленького сына? Вот как их наказали

Вот как наказали "тестировщиков" наркотиков, которые в Минске искали закладки во время прогулки с маленьким ребенком. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В июле «Комсомолка» рассказывала о том, как в Минске задержали мужчину и женщину, которые отправились на поиски «закладок» с наркотиками, взяв с собой маленького сына. Оба они были так называемыми тестировщиками наркотиков. Запрещенные препараты они получали от наркодилеров бесплатно с условием, что, употребив их, будут подробно описывать свои ощущения и выкладывать эти заметки в сеть. Когда их задержали, оба были в состоянии наркотического опьянения.

Мужчину и женщину взяли под стражу, а их маленького сына передали на воспитание бабушке. О том, как наказали тестировщиков, рассказывает агентство Минск-Новости со ссылкой на помощника прокурора Партизанского района Минска Александру Кобрину.

Обоих признали виновными в незаконном без цели сбыта приобретении и хранении особо опасного психотропного вещества, совершенного группой лиц. Оба приговорены к трем годам ограничения свободы и должны пройти принудительно курс лечения от наркомании.

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