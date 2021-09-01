Знаете, где эта девушка? Звоните в милицию! В Минске ищут 15-летнюю Викторию

Эта девушка ушла из детского дома в Минске и пропала. Ей 15 лет. Фото: МВД.

В Минске пропала девушка-подросток. Об этом сообщает телеграм-канал Разыскивает милиция.

Пропавшей девушке 15 лет, ее зовут Виктория Шафолевич. 31 августа около полудня Виктория ушла из детского дома №15 в Минске, где она живет. С тех пор о девушке ничего не известно.

Виктория Шафолевич ростом 160-170 см, у девушки плотное телосложение, короткая стрижка, выглядит она на 15-16 лет. Когда Виктория ушла из детского дома, на ней была серая байка с капюшоном.

Викторию ищет Фрунзенское РУВД Минска. Всех, кто что-либо знает о том, где находится девушка, просят сообщить по телефонам 8 (017) 207-67-67, 8 (029) 302-75-16 или 102.

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