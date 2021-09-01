В Барановичах нашли убитую женщину, вот кого подозревают

Двоих задержали в Барановичах по подозрению в убийстве женщины. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

67-летнюю женщину нашли мертвой на улице Тельмана в Барановичах. Это произошло 30 августа.

Как сообщает Следственный комитет, на теле женщины были повреждения, что говорило о криминальном характере смерти. Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, допросили свидетелей. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

По подозрению в убийстве задержали двоих мужчин. Оба – жители Барановичей. Одному из них 32 года, второму – 52, рассказали в Следственном комитете. С подозреваемыми проводят следственные действия.

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