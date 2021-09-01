Можно стрелять из ружья, лука и арбалета и ловить в капканы. В Беларуси открылся сезон охоты на бобра и выдру

В Беларуси можно охотиться на бобра и выдру - с ружьем, собаками, луком и арбалетом. Фото: Яндекс.Дзен.

Белорусские охотники с 1 сентября могут отправляться за бобром и выдрой. Сезон охоты на этих животных открылся и продлится до 31 марта 2022 года, сообщает Агроньюс со ссылкой на Белорусское общество охотников и рыболовов.

Бобра и выдру можно ожидать в засаде, а можно просто застрелить, как говорят охотники, «с подхода». Стрелять можно из охотничьего ружья – нарезного и глакоствольного, а еще из охотничьих луков и арбалетов. Еще бобра и выдру можно ловить в капканы и ловушки. Ловушки можно ставить разные, только не петли. Помогать в охоте на этих животных охотнику могут собаки всех пород, кроме борзых и гончих, уточнили в БООР.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, какова на вкус колбаса из бобра, которую начали производить в Беларуси.

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