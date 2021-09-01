В Минске мужчина за ночь потратил 1700 рублей с чужой банковской карты. Вот что покупал

Молодой минчанин взял чужую карту и всю ночь гулял в столичных барах, угощая всех подряд.

Молодой минчанин всю ночь кутил на широкую ногу – бродил по увеселительным заведениям столицы, выпивал, закусывал, покупал сигареты и угощал других посетителей. Парень прогулял 1700 рублей. Как установила милиция, аттракцион невиданной щедрости он устроил за счет другого человека: расплачивался за спиртное, еду и сигареты банковской картой случайного знакомого.

Оказалось, 21-летний минчанин познакомился в одном из баров с мужчиной. В какой-то момент новый знакомый дал ему свою банковскую карту и попросил подойти к кассе бара и заплатить за выпивку. Парень просьбу выполнил, но карту владельцу не вернул. Когда мужчина уехал домой, молодой человек решил потратить деньги с его карты по своему усмотрению.

Молодой человек работает барменом, а раньше его привлекали к ответственности за уклонение от воинской службы, сообщили в МВД. Возбуждено уголовное дело.

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