Николай Лукашенко привез благотворительную помощь в Дом-интернат для пенсионеров: арбузы, мед, скамейки и медоборудование

Николай Лукашенко привез в дом-интернат для пенсионеров арбузы, мед и другие подарки. Фото: Кадр из видео СТВ.

В минском доме-интернате для пенсионеров по улице Ваупшасова 1 сентября прошла благотворительная акция. По поручению президента Беларуси Александра Лукашенко дом-интернат посетили его младший сын Николай, представители Федерации хоккея во главе с председателем, журналисты и другие люди, работающие с президентом, рассказывает Беларусь 1.

Дом-интернат получил подарки – 2,5 тонны арбузов, 570 баночек варенья и меда из Александрии, медицинское оборудование (ингалятор, лазерный аппарат, лампу Bioptron) и скамейки.

В доме-интернате на Ваупшасова живут 362 человека. Они уже не первый раз получают подарки с президентского подворья.

-Арбузы наши вы уже знаете, мед и с весны наши подарки. Также мы в этом году немного разнообразились и добавили ко всему медицинскую аппаратуру – то, что тоже может вам очень сильно пригодиться и пойдет по-настоящему на пользу, - сказал во время встречи Николай Лукашенко.

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