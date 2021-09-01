Пресс-служба Александра Лукашенко показала, что написано на майках, которые ему подарили на день рождения. Мерч обещают запустить в массы

Вот что написано на майках, которые подарили Александру Лукашенко. Фото: Пул Первого.

Что написано на майках, которые подарила на день рождения президенту Беларуси Александру Лукашенко группа журналистов, показала пресс-служба президента в телеграм-канале Пул Первого. На фото можно разглядеть майки с надписями «Будет очень интересно», «Любимую не отдают», «Раздевайся и работай», «Не позволим нас наклонить», «Никакой чрезвычайщины». Все это фразы из выступлений Александра Лукашенко, которые стали популярными.

Александр Лукашенко оценил мерч и рассказал, что предполагается запустить майки в массовое производство, а часть вырученных средств использовать на благотворительность.

-Уже будем сейчас производить, отшивать, процент будут нам отчислять, мы на эти деньги собираем и старикам что-то покупаем, - сказал он.

«Скоро на всех патриотах страны!» - так прокомментировали это решение в пресс-службе.

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