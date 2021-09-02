Владимир Гостюхин – о Лукашенко: «Я не представляю, как он выдержал накат со всех сторон»

Владимир Гостюхин высказался о Лукашенко. Фото: СТВ

Народный артист Беларуси и заслуженный артист РСФСР Владимир Гостюхин в программе «Тайные пружины политики 2:0» Григория Азаренка на телеканале СТВ высказался о президенте Беларуси Александре Лукашенко.

- Поднимать страну, создавать – это каторжный труд, огромные переживания, тем более, если со всех сторон накат. Я просто не представляю, как он выдержал это, просто себе не представляю. Со всех сторон. Из России, из Америки, из Европы – человек не для себя живет, не для власти и ради власти, а для страны. Это само по себе уникально, - подчеркнул Гостюхин.

По его словам, таких людей сейчас просто нет.

- Они же себе обязательно нагребут под задницу, а он нет – для людей, для страны. Именно благодаря организации и людям, которых на это организовал Александр Григорьевич, удалось сохранить. И нормальные люди завидуют. И если бы в России так произошло, то она была бы сейчас богатейшая страна, - сказал Гостюхин.

Он пожелал Александру Лукашенко здоровья и быть хранимым Богом.

- Если человек делает, если оно получается, что зачем уходить? Если ты разваливаешься, если ты живешь ради себя, под себя гребешь все, – тебя надо к чертовой матери убирать от власти. И чем быстрее, тем лучше. А если ты работаешь ради земли, страны – хай работает, - отметил Гостюхин.

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