Минздрав ожидает подъема заболеваемости коронавирусом в Беларуси Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подъем заболеваемости COVID-19 в Беларуси прогнозируется, но сложностей из-за этого Минздрав не ожидает. Такое заявление сделал накануне министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

– То, что мы входим в сезон подъема, об этом говорили. Все вернулись из отпусков, в аудитории, люди золотого возраста – с приусадебных участков. Социальное дистанцирование будет уменьшаться. К тому же от погоды никуда не уйдешь. Полагаем, что рост будет, безусловно, но каких-либо сложных ситуаций я не вижу, – уточнил Пиневич, его цитирует БЕЛТА.

В настоящее время в республике продолжается вакцинация против COVID-19. Планируется массовая вакцинация студентов. Им будут делать прививки вакциной «Спутник Лайт».

– Вакцины достаточно. Вопрос лишь в том, как мы убедим всех, что вакцинироваться надо, – добавил глава Минздрава.

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