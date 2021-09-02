Воскресенский рассказал о формировании второго списка на помилование. Узнали, сколько в нем человек Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Глава информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» Юрий Воскресенский в своем телеграм-канале написал о том, что сформирован второй список на помилование.

- В среду, 1 сентября, завершилось заседание правозащитной комиссии КСДС. Была сформирована вторая часть списка граждан, которые были рекомендованы для помилования президентом Беларуси под гарантии Круглого стола демократических сил и меня лично, - написано в сообщении.

Воскресенский уточнил, что во втором списке, также, как и в первом, фамилии 100 человек, которые написали прошение о помиловании главе государства.

- Все 100 человек прислали свои письменные подтверждения в Круглый стол демократических сил. Уточню, что КСДС на данный момент приступает к формированию так называемой «третьей сотни» раскаявшихся соотечественников – заявил Воскресенский.

Напомним, что глава КСДС Юрий Воскресенский во время «Большого разговора» у президента Беларуси Александра Лукашенко 9 августа назвал тех, кто вошел в первую сотню человек, которых он предлагает помиловать.

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