Когда в Беларуси выдадут первый биометрический паспорт, рассказали в МВД

Первый биометрический паспорт и ID-карту в Беларуси выдадут через несколько дней. Фото: БЕЛТА

Первый биометрический паспорт и ID-карту в Беларуси выдадут через несколько дней. Об этом рассказал в эфире ОНТ начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.

Подать заявку на новые документы в республике можно с 1 сентября.

– В любом случае нужно время на персонализацию данного документа. Поэтому самый первый гражданин получит его через несколько дней, – пояснил Бегун.

По его словам, в стране сохранится параллельное хождение документов. То есть, получить паспорт старого образца можно будет и после 1 сентября.

– Никого не обязывают, но, я думаю, за счет тех преференций, которые получает владелец данного документа, число желающих его получить будет расти, – сказал Бегун.

Добавим, что ID-карты будут действовать на территории Беларуси, в то время как биометрические паспорта нужны для поездок за границу.

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