МВД: В Беларуси афганским беженцам начали предоставлять дополнительную защиту

В Беларуси афганским беженцам начали предоставлять дополнительную защиту. Фото:

В Беларуси афганским беженцам начали предоставлять дополнительную защиту. Об этом в эфире программы «Объективно» на телеканале ОНТ сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, передает БЕЛТА.

Бегун пояснил, что те люди, которые прилетели в Беларусь еще при официальном правительстве Афганистана, на родину вернуться уже не могут. И получается, что афганцев нельзя депортировать по причине напряженной и нестабильной ситуации в стране.

- И гражданин Афганистана получается дополнительную защиту минимум на год. Мы уже такие решения принимаем, - отметил Бегун.

Он добавил, что пока рано говорить о цифрах и делать прогнозы, сколько именно мигрантов по причине кризиса в Афганистане получат допзащиту.

- Сейчас нельзя давать прогнозы какие-либо и говорить о цифрах – это будет полмиллиона, или миллион, или два миллиона беженцев из Афганистана. Все будет зависеть от того, какая там будет складываться общественно-политическая ситуация, - сказал Бегун.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы готовятся к различному развитию ситуации и прогнозируют риски.

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