Случаи заражения штаммом коронавируса «мю» выявили в Доминикане. Фото: pixabay

Несколько случаев заражения штаммом коронавируса B.1.621 были выявлены в Доминиканской Республике летом 2021 года. Об этом сообщила местная газета Listín Diario со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла штамм коронавируса B.1.621в свой список для отслеживания в качестве «варианта, вызывающего интерес» (VOI) под буквой греческого алфавита «мю».

У этого варианта COVID-19 есть мутации, которые могут обладать предрасположенностью к «иммунному бегству», то есть резистентностью к вакцинам. По данным ВОЗ, штаммы группы VOI – это варианты SARS-CoV-2, имеющие «генетические изменения, которые влияют на такие характеристики вируса, как заразность, тяжесть протекания заболевания, способность избегать диагностики и воздействия со стороны иммунитета, а также не реагировать на лекарственную терапию».

С мая случаи инфицирования штаммом зарегистрировали в столичном регионе Санто-Доминго, а также в городах Бахоруко, Бараона и Асуа в южной части страны. Число заболевших не называется.

По официальным данным, в Доминиканской Республике с населением 10,84 млн человек насчитывается более 350 тыс. инфицированных коронавирусом, умерли 4 008 человек. Две дозы вакцины на настоящий момент получили более 4,6 млн граждан.

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