Лукашенко: «Нужно всех мужиков отправить в армию, чтобы они пороху понюхали»

Лукашенко ответил на вопрос старшеклассника. Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 сентября, в среду, приезжал на открытие средней №35 в Бобруйске. Он также осмотрел школу и ознакомился с организацией учебного процесса и материальной базой. Лукашенко также ответил на вопрос одного из старшеклассников, который касался контрактной службы в армии, передает БЕЛТА.

- Я положительно отношусь к контрактной службе. У нас есть контрактная служба. Но там, где необходимы срочники, мы оставляем срочников, - ответил Лукашенко.

Он добавил, что на сегодняшний день не такой проблемы, чтобы обязательную срочную службу заместить контрактной. По словам Александра Лукашенко, на внедряется там, где срочники не годятся для прохождения службы.

- Там, где могут служить срочники, пусть они и служат. У нас проблема сегодня: дай бог всех мужиков в армию отправить, чтоб они пороху понюхали, на учения, - подытожил Лукашенко.

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