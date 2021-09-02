Медиаменеджер Андрей Александров признан подозреваемым по еще одной статье. Фото: БАЖ

Журналиста Андрея Александрова подозревают в уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в крупном размере. Об этом сообщил адвокат журналиста и медиаменеджера, передает БелаПАН.

По словам защитника, 31 августа Александрова признали подозреваемым по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса.

– От дачи показаний он отказался. Вину категорически отрицает, – отметил адвокат Александрова.

Напомним, что Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину задержали в Минске 12 января 2021 года и обвинили в финансировании протестов (ч. 1 и 2 ст. 342 УК). По версии следствия, Александров и Злобина «с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в протестах в Минске, в том числе путем оплаты штрафов и возмещения средств за нахождение в центре изоляции правонарушителей и изоляторе временного содержания». Сам Александров тогда рассказал, что занимался благотворительностью в рамках фонда солидарности By help.

В начале июля Александрову предъявили новое обвинение – по ч. 1 ст. 356 УК (измена государству).

Белорусские правозащитники признали его политзаключенным.

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