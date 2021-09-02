Беженцам, которые застряли на белорусско-польской границе, передали гуманитарную помощь. Фото: ГПК

В Государственном пограничном комитете Беларуси рассказали, что беженцам из Афганистана, которые застряли на белорусско-польской границе, передали гуманитарную помощь УВКБ ООН и Белорусского Общества Красного Креста. Информация об этом была размещена на сайте ведомства.

- Несмотря на то, что группа беженцев располагается на территории Польши, Госпогранкомитет проявил добрую волю и счел необходимым пропустить в пограничную полосу представителей Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и Белорусского Общества Красного Креста. Это было сделано для того, чтобы они смогли оставить на линии границы предметы первой необходимости для беженцев из Афганистана, - написано в сообщении.

Беженцам, которые застряли на белорусско-польской границе, передали гуманитарную помощь. Фото: ГПК

Беженцам, которые застряли на белорусско-польской границе, передали гуманитарную помощь. Фото: ГПК

В ведомстве уточнили, что гуманитарная помощь включает в себя продуктовые наборы, бутилированную питьевую воду, наборы со средствами гигиены, теплую одежду, шерстяные одеяла и дождевики.

- Как заверили представители УВКБ ООН, подобного рода помощь будет оказываться и в дальнейшем, вплоть до разрешения ситуации с гражданами Афганистана. Госпогранкомитет обращает внимание на то, что лагерь находится на территории Польши и с ее стороны имеются хорошие подъездные пути к месту нахождения беженцев. На это указывает нахождение вблизи лагеря легковой и грузовой техники польских служб. Белорусское пограничное ведомство считает, что польская сторона обязана принять все необходимые меры для того, чтобы разрешить ситуацию и допустить к беженцам международные правозащитные и гуманитарные организации, а также рассмотреть прошения о предоставлении статуса беженца или убежища, как это установлено европейским и международным законодательством, - подчеркнули в ГПК.

Беженцам, которые застряли на белорусско-польской границе, передали гуманитарную помощь. Фото: ГПК

Подписывайтесь на наш Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МВД: В Беларуси афганским беженцам начали предоставлять дополнительную защиту.

В ведомстве добавили, что пока рано говорить о цифрах и делать прогнозы, сколько именно мигрантов по причине кризиса в Афганистане получат допзащиту. (подробности)

Польша отправила на границу с Беларусью гуманитарный груз, но, чтобы беженцы его получили, нужно согласие Минска.

Также стало известно, что именно Польша отправила гуманитарным грузом. (подробности)

Беларусь отказалась принимать польскую гуманитарную помощь для мигрантов.

В МИД Польши заявили, что получили копию дипломатической ноты, из которой следует, что Минск не согласен на переход границы гуманитарным транспортом страны. (подробности)

В МИД Беларуси отреагировали на решение Польши отправить гуманитарный конвой на границу.

Польские власти отправили гуманитарную помощь для беженцев, устроивших стихийный лагерь на белорусско-польской границе. (подробности)