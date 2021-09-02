Комбайн задавил насмерть пенсионерку на поле в Щучинском районе. Фото: CК
Жительница Щучинского района погибла под колесами комбайна. Об этом сообщили в Следственном комитете.
«По данным следствия, днём 1 сентября 43-летний мужчина, управляя комбайном, во время уборки кукурузы на поле в Щучинском районе, совершил наезд на пенсионерку. В результате наезда 90-летняя местная жительница от полученных травм скончалась на месте», – рассказали подробности в СК.
Следователи вместе со специалистами УГКСЭ по Гродненской области и сотрудников ГАИ осмотрели место происшествия, зафиксировали следовую картину, назначили ряд экспертных исследований. Также был допрошен подозреваемый и свидетели. С участием водителя проведен следственный эксперимент.
В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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