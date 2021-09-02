В центре Минска 1 сентября пахло хмелем – МАЗ рассыпал отработанный жмых на проезжую часть. Фото: "Минск-Новости"

В Минске 1 сентября, в среду, МАЗ на ходу рассыпал отработанный жмых на улице Козлова возле ее пересечения с проспектом Независимости, сообщает агентство «Минск-Новости».

— Груз высыпался на проезжую часть в 15:02, а спустя 15 минут наша техника начала уборку. Машина принадлежит частной компании из Могилевской области, перевозила отработанный жмых с завода «Оливария», — прокомментировал заместитель главы администрации Партизанского района Владимир Лебедь.

В центре Минска 1 сентября пахло хмелем – МАЗ рассыпал отработанный жмых на проезжую часть. Фото: "Минск-Новости"

Чуть позже в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома появилась информация о том, что на 40-летнего водителя грузовика был составлен административный протокол по статье 18.29 КоАП – Повреждение либо загрязнение автомобильной дороги или иного дорожного сооружения. В ведомстве уточнили, что по данной статье предусматривается штраф в размере от 2 до 5 базовых величин.

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