Китай отказался давать деньги Беларуси на строительство Нежинского комбината из-за санкций

Китай не стал перечислять остаток кредита на строительство Нежинского горно-обогатительного комбината в Беларуси. Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Китай не стал перечислять остаток кредита на строительство Нежинского горно-обогатительного комбината в Беларуси. Об этом сообщает Telegram-канал nashaniva со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Общая стоимость проекта – 1,5 миллиарда, потрачены уже 820 миллионов долларов, однако с конца июня работы на стройке не ведут. Китайская сторона заморозила очередной транш в размере 103 миллиона долларов из-за санкций, введенных США и ЕС в отношении Беларуси.

О кредите договорилась компания «Славкалий», которой владеет российский миллиардер Михаил Гуцериев, попавший в американские и европейские санкционные списки за поддержку президента Александра Лукашенко.

Также санкции введены и в отношении Беларусбанка, через который китайские деньги шли на проект. Компания «Славкалий» вместе с белорусскими госструктурами пытается договориться с китайцами, но пока это не получается. Застройщики покидают площадку.

Отмечается, что Гуцериев взял у китайцев кредит на 1,4 миллиарда долларов на строительство горно-обогатительного комбината под гарантии белорусского правительства. Также он вложил свои деньги в размере от 250 до 600 миллионов долларов.

Добавим, что Нежинский горно-обогатительный комбинат на базе Старобинского месторождения калийных солей будет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений. Его строят в Минской области. Мощность составит до 2 млн т хлорида калия в год.

Инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры. Строительство ГОКа запущено в 2017 году. Его планировали ввести в эксплуатацию в 2022-м.

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