Глава ВОЗ назвал пандемию коронавируса определяющим кризисом современности
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал пандемию коронавируса определяющим кризисом современности. Об этом сообщает агентство ТАСС.
- Пандемия коронавирусной инфекции – определяющии кризис нашего времени. И он преподал миру много болезненных уроков, - заявил глава ВОЗ.
Он добавил, что одним их наиболее явных уроков – потребность в новых, мощных системах и инструментах для глобального наблюдения, сбора, анализа и распространения данных о вспышках тех заболеваний, которые могут стать в дальнейшем эпидемиями и пандемиями.
- Вирусы распространяются очень стремительно, но информация может еще быстрее распространяться. Поэтому люди могут заранее подготовиться, - заявил Гебрейесус.
По последним данным американского Университета Джонса Хопкинска, число зараженных коронавирусом в мире превысило 218 миллионов человек. Более 4,5 миллионов человек скончались.
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