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Общество2 сентября 2021 10:30

Глава ВОЗ назвал пандемию коронавируса определяющим кризисом современности

Он добавил, что «вирусы распространяются очень стремительно, но информация может еще быстрее распространяться»
Инна КОРСАК
Глава ВОЗ назвал пандемию коронавируса определяющим кризисом современности

Глава ВОЗ назвал пандемию коронавируса определяющим кризисом современности

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал пандемию коронавируса определяющим кризисом современности. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Пандемия коронавирусной инфекции – определяющии кризис нашего времени. И он преподал миру много болезненных уроков, - заявил глава ВОЗ.

Он добавил, что одним их наиболее явных уроков – потребность в новых, мощных системах и инструментах для глобального наблюдения, сбора, анализа и распространения данных о вспышках тех заболеваний, которые могут стать в дальнейшем эпидемиями и пандемиями.

- Вирусы распространяются очень стремительно, но информация может еще быстрее распространяться. Поэтому люди могут заранее подготовиться, - заявил Гебрейесус.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинска, число зараженных коронавирусом в мире превысило 218 миллионов человек. Более 4,5 миллионов человек скончались.

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