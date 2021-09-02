Глава ВОЗ назвал пандемию коронавируса определяющим кризисом современности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал пандемию коронавируса определяющим кризисом современности. Об этом сообщает агентство ТАСС.

- Пандемия коронавирусной инфекции – определяющии кризис нашего времени. И он преподал миру много болезненных уроков, - заявил глава ВОЗ.

Он добавил, что одним их наиболее явных уроков – потребность в новых, мощных системах и инструментах для глобального наблюдения, сбора, анализа и распространения данных о вспышках тех заболеваний, которые могут стать в дальнейшем эпидемиями и пандемиями.

- Вирусы распространяются очень стремительно, но информация может еще быстрее распространяться. Поэтому люди могут заранее подготовиться, - заявил Гебрейесус.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинска, число зараженных коронавирусом в мире превысило 218 миллионов человек. Более 4,5 миллионов человек скончались.

Подписывайтесь на наш Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 1 сентября 2021 года: +1699 новых случаев и 11 смертей.

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Беларуси на среду, 1 сентября. (подробности)

Случаи заражения штаммом коронавируса «мю» выявили в Доминикане.

Информации о количестве заболевших пока нет. (подробности)

Минздрав ожидает подъема заболеваемости коронавирусом в Беларуси.

При этом Пиневич отметил, что сложностей в связи с ростом случаев COVID-19 медики не прогнозируют. (подробности)

Сколько белорусов получили первую дозу вакцины против коронавируса, рассказали в Минздраве.

По данным министерства, вакцинация против COVID-19 идет активно. (подробности)