Песков ответил на вопрос о предоставлении нового российского кредита Беларуси

Путин и Лукашенко встретятся 9 сентября в Москве. Фото: пресс-служба Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать, будут ли обсуждать Владимир Путин и Александр Лукашенко предоставление нового кредита Беларуси во время своей встречи 9 сентября.

– Давайте не будем забегать вперед, – сказал он журналистам, когда у него спросили об этом, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что после встречи президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко планируют провести большую пресс-конференцию.

– Будет возможность это спросить, – сказал Песков.

Напомним, что о встрече Путина и Лукашенко стало известно 30 августа. Во время телефонного разговора президенты Беларуси и России, среди прочего, обсудили и предстоящий визит в Россию, его подготовку, а также текущие вопросы.

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