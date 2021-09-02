В Минске открыли пункты вакцинации в здравпунктах вузов и в студенческих общежитиях Фото: Мария ЛЕНЦ

Заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Наталья Автухова рассказала, что дополнительные пункту вакцинации были открыты в здравпунктах вузов в Минске, а также в студенческих общежитиях, передает БЕЛТА.

- Начался сентябрь, и мы на базе здравпунктов высших учебных заведений, а также студенческих общежитий открыли дополнительные пункты вакцинации против COVID-19 педагогов и студентов, достигших 18-летнего возраста. Подобным образом мы увеличиваем доступность процедуры – так же, как мы этот делали, когда были открыты дополнительные пункты вакцинации в торговых центрах, - отметила Автухова.

Она добавила, что новые пункты вакцинации были открыты совместно с 33-й городской студенческой поликлиникой. Соответственно там, где есть здравпункт, на его базе делается прививка. Если же нет необходимых условий для проведения вакцинации, то в вуз приезжает прививочная бригада из 33-й поликлиники.

- Нужно отметить, что продолжается вакцинация и на базе самой поликлиники, - уточнила Автухова.

Как и в учреждении здравоохранения, в здравпункте человека, который принял решение вакцинироваться, сначала осмотрит врач, опросит о состоянии здоровья и попросить заполнить анкету.

Вакцинация также доступна иностранным студентам.

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