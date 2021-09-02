Дожди, сильный ветер и до +20°С: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 3 сентября

Прохладная и ветреная погода ожидается в Беларуси в пятницу, 3 сентября Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прохладная и ветреная погода ожидается в Беларуси в пятницу, 3 сентября. Об этом сообщили в Белгидромете.

Также на этот день объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра.

«В дневные часы 2 сентября (четверг) местами по республике ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с, днем 3 сентября (пятница) – до 15-20 м/с», – говорится в сообщении.

В целом 3 сентября ночью погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, днем скажется влияние фронтального раздела.

Будет облачно с прояснениями. Ночью по северу, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах вероятны грозы. Ветер будет западный, северо-западный порывистый, днем во многих районах сильный порывистый.

Ночью будет прохладно: столбики термометров поднимутся всего до +3°С...+9°С, днем потеплеет до +13°С по северу республики и до +20°С по югу.

Подписывайтесь на наш Telegram, там самая оперативная информация.

Читайте также:

В самый жаркий день было +35,8 °С, а в самый холодный – +17,9 °С: метеорологи рассказали, каким было лето 2021 года в Минске

По числу температурных рекордов лидером был июнь (подробности).