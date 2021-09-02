В Минске водитель протаранил остановку общественного транспорта – в его крови было 4 промилле алкоголя

В Минске водитель протаранил остановку общественного транспорта. Фото: скриншот с видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В Минске водитель с 4-мя промилле алкоголя протаранил остановку общественного транспорта. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- Удалось установить, что 40-летний водитель автомобиля «Тойота» двигался по Долгиновскому тракты со стороны МКАД в направлении улицы Орловской. В районе пересечения с улицей Пригородной мужчина не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта, - написано в сообщении.

В Минске водитель протаранил остановку общественного транспорта. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В ведомстве добавили, что в результате случившегося никто не пострадал.

- Выяснилось, что мужчина в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. По результатам медосвидетельствования в его крови находилось 4 промилле алкоголя, - заявили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В Минске водитель протаранил остановку общественного транспорта. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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