«Встаем», «Вперед»: литовские пограничники опубликовали видео момента, как с белорусской стороны вытесняют мигрантов

Погранслужба Литвы опубликовала видео, снятое на границе, где мигрантов с белорусской стороны пытаются вытеснить на территорию соседней страны. Фото: скриншот видео

Погранслужба Литвы опубликовала видео, снятое на границе, где мигрантов с белорусской стороны пытаются вытеснить на территорию соседней страны. Делают это люди в камуфляже, балаклавах и с железными щитами.

– Белорусские пропагандисты продолжают крутить фейковые истории о жестоком и насильственном поведении литовских пограничных патрулей, хотя у нас достаточно доказательств того, что белорусы, а не литовцы, применяют насилие, – сказано в подписи к кадрам.

На них видно, как люди в форме выгружаются из армейской «Газели», отправляются к сидящим неподалеку на земле мигрантам и начинают их вытеснять в сторону Литвы. Они стучат щитами, в этот момент слышны крики «Встаем», «Вперед».

По утверждениям литовской стороны, эти 13 мигрантов уже несколько дней находятся на границе между Беларусью и Литвой, они «выразили желание вернуться в Беларусь и улететь домой, но белорусы игнорировали их».

Госпогранкомитет Беларуси пока не прокомментировал эти кадры.