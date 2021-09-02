Совбез Беларуси проверит безопасность и дисциплину в Минспорта и Госстандарте. Фото: БЕЛТА

Государственный секретариат Совета безопасности Беларуси изучит устранение Министерством спорта и Госстандартом недостатков, которые были выявлены в 2018-2019 годах, передает БЕЛТА.

- Во исполнение поручения главы государства с 6 по 17 сентября Государственный секретариат Совбеза изучит устранение Министерством спорта и Госстандартом недостатков, которые были выявлены в 2018-2019 годах во время проверок выполнения ведомствами требований Директивы от 11 марта 2004 года №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины, - рассказали в ведомстве.

Ранее межведомственная рабочая группа отметила недостаточную активность Минспорта и Госстандарта как основных организаторов деятельности отраслевых организаций по выполнению директивы.

- В подчиненных структурах были выявлены нарушения законодательства, регламентирующего охрану труда, пожарную, промышленную и транспортную безопасность, - подчеркнули в ведомстве.

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