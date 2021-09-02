5 сентября в Ботаническом саду выступит Palina и еще пару десятков исполнителей. В выходные пройдет заключительный городской пикник Vulitsa Ezha

Palina выступит вечером в воскресенье на городском пикнике Vulitsa Ezha. Фото предоставлено организаторами.

Организаторы обещают более 200 блюд - от камчатского краба до дальневосточных Пян-се, теплые согревающие напитки, а еще Local Food Market, на котором можно найти вкуснейшую экопродукцию. Горошекмаркет соберет ремесленников с изделиями ручной работы, уличный кинотеатр от VOKA покажет уютные фильмы на белорусском языке, барные зоны предлагают осенние согревающие напитки. Будут игры и активации на свежем воздухе, большая семейная зона под уютным шатром, фотозоны для Инстаграма и арт-инсталляции и две музыкальных сцены: PALINA, KGB, Бакей и "Ритмы Рифмы Жизнь" и еще пару десятков исполнителей.

Когда: 4-5 сентября, 12:00 - 22:00

Где: Ботанический сад

Стоимость билетов: 12 BYN

Детям до 12 лет вход свободный.

Программа фестиваля - на сайте.

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