Telegram-канал «Березино» признали экстремистским. Фото: Pexels
В Беларуси контент еще одного Telegram-канала признан экстремистским, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.
– По заявлению прокуратуры Березинского района информационная продукция Telegram-канала «Березино» признана экстремистскими материалами, – говорится в сообщении надзорного ведомства.
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