Telegram-канал «Березино» признали экстремистским. Фото: Pexels

В Беларуси контент еще одного Telegram-канала признан экстремистским, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

– По заявлению прокуратуры Березинского района информационная продукция Telegram-канала «Березино» признана экстремистскими материалами, – говорится в сообщении надзорного ведомства.

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Данное решение было вынесено в суде Центрального района Минска (подробности).

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Также экстремистскими были признаны чат-бот и страница в Инстаграм (подробности).

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В ведомстве отметили, что данное решение было принято 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля (подробности).